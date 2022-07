Greta Thunberg? Ci mancava solo il suo partito: un'ombra sul voto di settembre (Di mercoledì 27 luglio 2022) Vieni avanti, gretino. Greta Thunberg non c'era, ha salutato in collegamento con un sorriso strizzatissimo. Ma il gretino-tipo, il cultore della decrescita felice e del pessimismo ambientalista nel nome della piccola vedetta svedese; be', il gretino-tipo, invece, era lì, bello carico, pronto ad una nuova avventura. La notizia non sta soltanto nel fatto che è in svolgimento, il Climate Social Camp e il meeting europeo di Fridays for Future a Torino, tra il Parco della Colletta e il Campus Luigi Einaudi; e che ne avremo per cinque giorni di questo campeggione militante, roba da trasformare la città della Mole nella «capitale della rabbia climatica, con incontri, conferenze, workshop, manifestazioni». No. La notizia granisce, perde forma - come anticipa anche il quotidiano Domani- sulla possibilità sempre più vicina di una raccolta-firme della banda dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Vieni avanti, gretino.non c'era, ha salutato in collegamento con un sorriso strizzatissimo. Ma il gretino-tipo, il cultore della decrescita felice e del pessimismo ambientalista nel nome della piccola vedetta svedese; be', il gretino-tipo, invece, era lì, bello carico, pronto ad una nuova avventura. La notizia non sta soltanto nel fatto che è in svolgimento, il Climate Social Camp e il meeting europeo di Fridays for Future a Torino, tra il Parco della Colletta e il Campus Luigi Einaudi; e che ne avremo per cinque giorni di questo campeggione militante, roba da trasformare la città della Mole nella «capitale della rabbia climatica, con incontri, conferenze, workshop, manifestazioni». No. La notizia granisce, perde forma - come anticipa anche il quotidiano Domani- sulla possibilità sempre più vicina di una raccolta-firme della banda dei ...

