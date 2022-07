Giorgia fiuta il «trappolone» Per Enrico alleanze tecniche

L'HuffPost

È il primo leader a parlare,l'aria e anticipa gli altri, prima che i dati diventino ...Meloni, che in realtà porta a casa un risultato meno smagliante di quello a cui puntava, è comunque ...... chel'affare e vorrebbe trasformare Enzo una star della tv. In poco tempo l'antennista ... Da un'idea diCardaci, Il Santone - #lepiùbellefrasidiOscio è una produzione originale Raiplay ... Il triello. Meloni stana Salvini e Berlusconi (di G. Cerami) Al direttore - Se Draghi va avanti, santo subito. Se si dimette, beato subito (non serve aver compiuto un miracolo; è sufficiente il riconoscimento del suo martirio). Beninteso, in entrambi i casi ser ...