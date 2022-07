(Di mercoledì 27 luglio 2022) ANDALO – Sarà un agosto all’insegna della sostenibilità e della consapevolezza sul clima quello sull’Altopiano della. Il secondo mese del, l’evento dedicato alla montagna e ai suoi possibili futuri, sia dal punto di vista ambientale, economico e turistico, che dal punto di vista della qualità della vita per i residenti e gli ospiti del territorio, sarà infatti animato da importanti appuntamenti e riflessioni con alcuni dei massimi esperti sul tema. A fare da apripista, il 6 agosto, sarà l’incontro con il climatologo e scrittore Luca Mercalli e il ricercatore in gestione e pianificazione forestale Giorgio Vacchiano, considerato dalla rivista “Nature” tra gli undici giovani scienziati emergenti al mondo che stanno dando un contributo importante al proprio ambito di ricerca; l’incontro ...

Lopinionista : Gio Evan al Mountain Future Festival in Dolomiti Paganella - _PuntoZip_ : Gio Evan al Mountain Future Festival in Dolomiti Paganella - Timmy_Style : Ho scoperto la canzone Hopper di Gio Evan grazie a Shazam. - Saravalter79 : RT @binetti_lara: Chi sente davvero la tua mancanza viene a prenderti senza avvisarti. •Gio Evan - binetti_lara : Chi sente davvero la tua mancanza viene a prenderti senza avvisarti. •Gio Evan -

Il mese si chiudera' infine con la seconda delle serate evento del festival che vedra' come protagonisti il celebre cantautore, scrittore e filosofoche proporra' al pubblico le sue canzoni ...Il mese si chiuderà infine con la seconda delle serate evento del festival che vedrà come protagonisti il celebre cantautore, scrittore e filosofoche proporrà al pubblico le sue canzoni e ...ORBETELLO - Sulla laguna di Orbetello prosegue il festival Le Crociere: mercoledì 27 luglio sale sul palco, forte del suo successo a The Voice, Erminio ...Sinni è noto al pubblico televisivo, che lo ha visto duettare con Loredana Bertè in prima serata sul brano “Anima carbone”, e a Sanremo 2021 nella serata dei duetti con Gio Evan. Nel frattempo, in ...