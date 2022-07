Genoa, il d.s. Ottolini: «Non faremo mancare nemmeno una goccia di sudore» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il d.s. del Genoa Ottolini ha parlato degli obiettivi della squadra rossoblù Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ai canali ufficiali del club rossoblù ha rassicurato i tifosi sull’impegno che metterà la squadra per tornare subito in Serie A. LE PAROLE – «Daremo più del 100%. Sappiamo cosa rappresentiamo e non faremo mancare nemmeno una goccia di sudore. Andiamo avanti, tutti insieme, per ottenere il risultato che vogliamo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il d.s. delha parlato degli obiettivi della squadra rossoblù Marco, direttore sportivo del, ai canali ufficiali del club rossoblù ha rassicurato i tifosi sull’impegno che metterà la squadra per tornare subito in Serie A. LE PAROLE – «Daremo più del 100%. Sappiamo cosa rappresentiamo e nonunadi. Andiamo avanti, tutti insieme, per ottenere il risultato che vogliamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

