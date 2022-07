Francesco Totti e Ilary Blasi | lui non è così ingenuo La rivelazione su Noemi | ora capite perché

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Nessuna convivenza traBocchi e. L'indiscrezione arriva nelle ultime ore sul Corriere e viene amplificata da Dagospia (che mesi fa lanciò lo scoop). Secondo una fonte ben accreditata, l'ex capitano della Roma non si è trasferto nell'appartato condominio dei Parioli conBocchi. Il Corriere, appunto, rimarca questa tesi. E scrive: “L'ex Capitano giallorosso in questi giorni torridi della sua prima estate da single di ritorno se ne sta più meno tranquillamente a casa sua, nella megavilla dell'Eur da 25 stanze, doppia piscina e campi di padel, non proprio da solo ma con il figlio Cristian, che ha ripreso gli allenamenti con gli Under 17 della Roma”. Una doccia fredda per chi credeva chefosse andato a vivere con la Bocchi. Non è proprio ...