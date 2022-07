Cosa servirebbe per la fine della guerra in Ucraina prima dell'inverno secondo Zelensky (Di mercoledì 27 luglio 2022) Meglio di più adesso, che un po' alla volta. É sostanzialmente quello che fa intendere Volodymyr Zelensky quando torna a chiedere forniture di armi all'Occidente, per evitare che la guerra in Ucraina arrivi fino all'inverno. guerra in Ucraina, il rischio che duri fino in inverno Uno scenario logorante e che, secondo il leader di Kiev, alla lunga potrebbe favorire la Russia nell'ambito della contesa. La richiesta è indirizzata soprattutto agli Stati Uniti che, fino ad ora, hanno sostenuto in maniera concreta lo sforzo militare ucraino. Zelensky ha sottolineato come, pur essendo in estate, si viaggi a passo spedito verso la stagione più fredda. Una fase in cui si andrebbe incontro a temperature ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 27 luglio 2022) Meglio di più adesso, che un po' alla volta. É sostanzialmente quello che fa intendere Volodymyrquando torna a chiedere forniture di armi all'Occidente, per evitare che lainarrivi fino all'in, il rischio che duri fino inUno scenario logorante e che,il leader di Kiev, alla lunga potrebbe favorire la Russia nell'ambitocontesa. La richiesta è indirizzata soprattutto agli Stati Uniti che, fino ad ora, hanno sostenuto in maniera concreta lo sforzo militare ucraino.ha sottolineato come, pur essendo in estate, si viaggi a passo spedito verso la stagione più fredda. Una fase in cui si andrebbe incontro a temperature ...

