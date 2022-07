(Di mercoledì 27 luglio 2022) I red devils, almeno per il momento, non intendono dare il via libera a Ronaldo LONDRA (INGHILTERRA) - "Prigioniero a Carrington". In sintesi così la stampa inglese definisce Cristiano Ronaldo, ieri ...

DiMarzio : .@ManUtd, colpo @LisandrMartinez : l'annuncio del club inglese ?? #calciomercato - infoitsport : Calciomercato: Incontro Manutd-Ronaldo, vola #ContraCR7 a Madrid - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Incontro Manutd-Ronaldo, vola #ContraCR7 a Madrid - ProfidiAndrea : ?? Di Marzio: 'Colpo dal #ManUtd, la #Roma ci pensa: lo ha chiesto Mou' 'C'è un'idea Eric #Bailly, la Roma si è inf… - Valerio301599 : #Calciomercato non si sblocca la trattiva tra il @ManUtd e il @FCBarcelona per #dejong. ?? puntati sempre su #MilinkovicSavic. -

Tiscali

I red devils, almeno per il momento, non intendono dare il via libera a Ronaldo LONDRA (INGHILTERRA) - "Prigioniero a Carrington". In sintesi così la stampa inglese definisce Cristiano Ronaldo, ieri ...Il portoghese cerca il divorzio dai red devils, i tifosi dell'Atletico non lo vogliono. LONDRA (INGHILTERRA) - Iniziato l'incontro, che dovrebbe essere decisivo per il suo futuro, fra Cristiano ... Calciomercato: ManUtd. Club blocca CR7, Khan'Non è un profilo da Bayern' I red devils, almeno per il momento, non intendono dare il via libera a Ronaldo LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Prigioniero a Carrington'.Il giocatore portoghese, accompagnato dal suo procuratore, Jorge Mendes, è a Carrington, ovvero nel centro sportivo dei red devils, per parlare con il tecnico Ten Hag e con i dirigenti dello United. R ...