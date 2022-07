Biennale Danza | sette coreografi per sette peccati capitali

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Si comincia con l'avidità, il primo deiche viene rappresentato in "The Senven Sins", lo spettacolo diche Erich Gauthier ha immaginato per capitoli, ciascuno affidato a un diverso coreografo internazionale, e che arriva per la prima volta in Italia alladi Venezia. "Volevo trovarediverse voci dia, che non si assomigliassero - ha detto Gauthier ad askanews - ho scelto tre donne e quattro uomini, anche per lo stile dei loro movimenti, ciascuno caratteristico, quindi molto consapevolmente ho scelto la firma artistica di ognuno uno di loro". Sul palco del Teatro Malibran i ballerini della compagnia Gauthier Dance di Stoccarda sono chiamati a dare corpo alle ...

A partire dal 2017, la Biennale di Venezia ha dato il via alla prima competizione di opere in danza. Poco dopo fonda la sua compagnia di danza moderna con la quale organizza tournée a livello mondiale. Venezia, 27 lug. (askanews) - Si comincia con l'avidità, il primo dei sette peccati capitali che viene rappresentato in "The Seven Sins", lo spettacolo di danza che Erich Gauthier ha immaginato per capitoli, ciascuno affidato a un diverso coreografo internazionale, e che arriva per la prima volta in Italia alla Biennale di Venezia.