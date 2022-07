Asia Valente | forme perfette | i fan restano senza parole

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Uno dei suoi ultimi post su Instagram ha mandato fuori di testa i suoi fan per via di una bellezzaeguali. Ecco. Donna decisamente conosciuta per via di una bellezza e un fascino che in poche possono vantare; parliamo diprotagonista di due reality decisamente importanti per quanto riguarda il palinsesto Mediaset. Iniziamo dalla sua partecipazione al programma più spiato d’Italia. InstagramFacciamo riferimento, ovviamente, al Grande Fratello; all’interno di uno dei reality più seguiti,ha messo in mostra un carattere decisamente espansivo e una bellezza fuori dal comune. L’avventura nella casa più spiata d’Italia è stata caratterizzata anche da una polemica per via di alcune affermazioni che non sono piaciute veramente ...