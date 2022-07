Amichevoli 2022: magia di Botheim e gol di Seferovic, Salernitana-Galatasaray termina 1-1 (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Salernitana pareggia per 1-1 nell’amichevole contro il Galatasaray, l’ultima in terra austriaca per gli uomini di Nicola. Avversario sicuramente di livello per i campani, che tengono però botta e mettono in mostra soprattutto i nuovi arrivati Valencia e Botheim, con quest’ultimo che trova anche la rete. Per i turchi, risponde Seferovic. LA PARTITA – Parte forte la Salernitana con il diagonale di Valencia fuori di poco dopo pochi minuti, e infatti all’11’ arriva il vantaggio: gran giocata di Botheim a scartare tre avversari in area, concludendo poi con il piazzato preciso. Pronta la reazione del Galatasaray, che appena due minuti dopo sfrutta la palla persa dai granata andando a finalizzare con Seferovic. Il match è gradevole con Valencia e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lapareggia per 1-1 nell’amichevole contro il, l’ultima in terra austriaca per gli uomini di Nicola. Avversario sicuramente di livello per i campani, che tengono però botta e mettono in mostra soprattutto i nuovi arrivati Valencia e, con quest’ultimo che trova anche la rete. Per i turchi, risponde. LA PARTITA – Parte forte lacon il diagonale di Valencia fuori di poco dopo pochi minuti, e infatti all’11’ arriva il vantaggio: gran giocata dia scartare tre avversari in area, concludendo poi con il piazzato preciso. Pronta la reazione del, che appena due minuti dopo sfrutta la palla persa dai granata andando a finalizzare con. Il match è gradevole con Valencia e ...

