Amedeo Goria: sapete che lavoro fa il figlio? (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il figlio del noto giornalista, Gian Amedeo Goria ha appena compiuto 30 anni. Ma sapete che lavoro fa? Da non credere, scopriamo tutti i dettagli. Negli ultimi giorni la famiglia Goria è tornata al centro dei riflettori per via di Guenda. Purtroppo, la giovane è stata operata d’urgenza a causa di una gravidanza extrauterina. Ora sta bene e ha deciso di festeggiare i 30 anni di suo fratello Gian Amedeo, insieme al padre e a Maria Teresa Ruta. Gian Amedeo Goria: ecco chi è e che lavoro faMa non solo, durante i festeggiamenti si è appreso che il ragazzo ha anche trovato un nuovo lavoro. La famiglia Goria si è quindi riunita per festeggiare questo nuovo traguardo. Ma che ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ildel noto giornalista, Gianha appena compiuto 30 anni. Machefa? Da non credere, scopriamo tutti i dettagli. Negli ultimi giorni la famigliaè tornata al centro dei riflettori per via di Guenda. Purtroppo, la giovane è stata operata d’urgenza a causa di una gravidanza extrauterina. Ora sta bene e ha deciso di festeggiare i 30 anni di suo fratello Gian, insieme al padre e a Maria Teresa Ruta. Gian: ecco chi è e chefaMa non solo, durante i festeggiamenti si è appreso che il ragazzo ha anche trovato un nuovo. La famigliasi è quindi riunita per festeggiare questo nuovo traguardo. Ma che ...

