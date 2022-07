(Di martedì 26 luglio 2022)– Regioneha riconosciuto, in commissione bilancio, la strategicità delInternazionale diquale manifestazione finalizzata alla promozione delle produzioni liguri del settoresui mercati internazionali. La manifestazione fieristica continua a confermarsi settore di spicco e avanguardia delle tre aree di eccellenza regionale individuate nella Smart Specialization Strategy, che gli ha riconosciuto un ruolo chiave dell’economia locale. “Si tratta di un evento che conta ben 61 edizioni già all’attivo – ha spiegato il presidente della RegioneGiovanni– e che per il nostro territorio è espressione di un, capace di coniugare storia, conoscenza, saper ...

Lopinionista : Salone nautico di Genova, Toti: “Patrimonio unico per la Liguria” - Mess_Marittimo : @SaloneNautico Internazionale riconosciuto strategico @RegLiguria - lavocedigenova : La Regione Liguria ha riconosciuto oggi, in commissione bilancio, la strategicità del Salone Nautico Internazionale… - PressMareItalia : Il cantiere milanese, leader mondiale nella costruzione di #battellipneumatici dal 1960, rinnova la sua presenza al… - RICKDECKARD1962 : @BasatoXVI Salone nautico, reparto canotti gonfiabili -

Ilinternazionale di Genova si conferma evento strategico per la promozione delle produzioni liguri del settoresui mercati internazionali. Lo ha ribadito la Regione Liguria che, ...Adesso il nuovo banco di prova delgenovese, mai successo nelle 61 edizioni precedenti, in scena dal 22 al 27 settembre, sarà la coincidenza con le urne aperte il 25 nel giorno in cui le ...Prima volta in 62 edizioni fra election day e barche esposte in Fiera. La direttrice generale di Confindustria Nautica: “Dispiaciuti, però la ...Il “patron” Gianni Dulbecco: «È stata un’edizione particolarmente partecipata. I numerosi attestati di stima ricevuti in questi giorni ci spronano a predisporre al meglio l’edizione del prossimo anno» ...