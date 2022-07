Rinviati a giudizio i tre consiglieri di Cogoleto che votarono col braccio teso in aula

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) Valeria Amadei, Francesco Biamonti e Mauro Siri, i trecomunali diche il 27 gennaio del 2021, nel giorno della Memoria,alcune delibere durante una seduta facendo il, andranno a processo per violazione della legge Mancino. Il loro gesto fece scalpore soprattutto per la coincidenza con il ricordo della strage nazifascista, e superò in breve tempo le cronache locali per arrivare a quelle nazionali. Questa parte della votazione a #forse è più esplicativa. pic.twitter.com/baa6iqd0wY — Umberto M. (@molumbe) January 29, 2021 I tre, espressione indella minoranza di centrodestra, saranno chiamati davanti al giudice con udienza programmata per l’ottobre del prossimo anno. Di fronte alle critiche piovute da ...