Paura per Ermal Meta: il cantante costretto ad annullare i suoi impegni (Di martedì 26 luglio 2022) Ermal Meta si è visto costretto ad annullare i suoi impegni per alcuni problemi di salute. L'annuncio del cantante. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 26 luglio 2022)si è vistoadper alcuni problemi di salute. L'annuncio del. su Donne Magazine.

matteosalvinimi : Ecco i finti democratici in azione a Marano Vicentino. Si professano paladini della Democrazia ma se ti permetti di… - pdnetwork : Questa destra non ha fatto altro che soffiare sulla paura. Individua e costruisce nemici, quelli di sempre. Gli ult… - AlexBazzaro : Il 90% dei giornali, tutta l’informazione pubblica (perché non bastava il furto del canone) e “intellettuali”arruol… - Thrasybuloss : @seguimi2022 La tecnica per mettere a tacere i non vaccinati e i contrari alla tessera verde si basa sull'astension… - c_h_i_a_r_aa : @etevnita Panico paura terrore per davvero -