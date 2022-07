Immissioni in ruolo docenti 2022: avvisi USR e date. Campania aggiorna elenco aventi diritto (ADSS, A015, A034, A047, A050, A054 e B023) (Di martedì 26 luglio 2022) Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2022/23: le procedure saranno telematiche, gli interessati delle GaE e delle graduatorie dei concorsi dovranno compilare l'apposita domanda che si troverà su Istanze on line nel periodo che sarà appositamente indicato dal Ministero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 luglio 2022)inanno scolastico/23: le procedure saranno telematiche, gli interessati delle GaE e delle graduatorie dei concorsi dovranno compilare l'apposita domanda che si troverà su Istanze on line nel periodo che sarà appositamente indicato dal Ministero. L'articolo .

