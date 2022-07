Il selfie della Cristoforetti | il discorso di Bergoglio | il salto della Egonu | è di moda la bufala adulatoria

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 26 luglio 2022) Sui Social peggio degli haters ci sono soltanto i lovers. Sono l’antitesi degli odiatori seriali, dei propalatori di insulti che ormai fanno anche un po’ di tenerezza: l’ultima vittima dei lovers è la nostra Samantha, per tutti Astrosamantha con il suodallo spazio. Se ancora non lo sapete quelè fasullo. Da annoverare nella categoria delle fake news. Ildi Samanthaprova l’esistenza dei lovers: l’altra faccia degli haters Queldi Astrosamatha che molti sui Social (e forse anche chi legge) hanno condiviso, aveva guadagnato le home page di diversi giornali. Molti utenti hanno pubblicato lo scatto con relativi wow e “pollici in su” di esultanza. In realtà è una immagine vecchia, di almeno 6 anni fa, un vecchio fotomontaggio. ...