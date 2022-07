Il momento pop dell' Apocalisse

(Di martedì 26 luglio 2022) A Trento, le opere di diciassette artisti italiani raccontano un’arte che dialoga con il surrealismo e il fumetto, con gli elementia cultura di massa e il fantasy. E, soprattutto, con le provocazionia Rete. Ecco che si ricompone un «affresco» rutilantea nostra contemporaneità. Da scoprire con ironia. Erano con me, or sono 15 anni, Maurizio Sciaccaluga e Alessandro Riva quando io entrai, con passo rivoluzionario, nell’assessorato alla cultura del comune di Milano per unae esperienze più ricche e vivea mia variegata e composita carriera: non di politico ma di critico d’arte applicato alla politica culturalea prima città italiana, nel nuovo millennio, dopo che l’ultimo secolo del precedente si era aperto con il manifesto futurista. In cent’anni Milano ...

