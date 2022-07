Guerra in Ucraina, giorno 153: gli aggiornamenti del conflitto (Di martedì 26 luglio 2022) Estonia: “la Russia ci minaccia, ma noi troveremo un accordo” “Sono molto lieta che l’Europa sia pronta a inviare un forte messaggio. Abbiamo diversi mix energetici e condizioni di partenza ma se necessario possiamo restare uniti. E, secondo, è molto importante mandare il messaggio all’aggressore, alla Russia, che l’Europa non può essere ricattata” dichiara la ministra estone dell’Energia, Riina Sikkut. “Sappiamo che la Russia usa l’energia come arma e la Russia comprende che sarà un inverno difficile ma l’Europa lo affronterà insieme. E sono fiduciosa che troveremo un accordo oggi“, ha aggiunto. Mosca: basta provocazioni di Kiev su Zaporizhzhia “La situazione di tensione alimentata dalle autorita’ ucraine intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia” rappresenta “una questione di crescente preoccupazione” e “avvertiamo il regime del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ... Leggi su zon (Di martedì 26 luglio 2022) Estonia: “la Russia ci minaccia, ma noi troveremo un accordo” “Sono molto lieta che l’Europa sia pronta a inviare un forte messaggio. Abbiamo diversi mix energetici e condizioni di partenza ma se necessario possiamo restare uniti. E, secondo, è molto importante mandare il messaggio all’aggressore, alla Russia, che l’Europa non può essere ricattata” dichiara la ministra estone dell’Energia, Riina Sikkut. “Sappiamo che la Russia usa l’energia come arma e la Russia comprende che sarà un inverno difficile ma l’Europa lo affronterà insieme. E sono fiduciosa che troveremo un accordo oggi“, ha aggiunto. Mosca: basta provocazioni di Kiev su Zaporizhzhia “La situazione di tensione alimentata dalle autorita’ ucraine intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia” rappresenta “una questione di crescente preoccupazione” e “avvertiamo il regime del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ...

