Firenze, omicidio nella periferia della città: un 40enne è stato accoltellato in casa (Di martedì 26 luglio 2022) Un uomo è stato trovato morto in un appartamento alla periferia di Firenze durante la serata di ieri, 25 luglio. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un omicidio. La vittima, un 40enne di origine peruviana, presentava infatti ferite di arma da taglio e dalle prime ipotesi potrebbe essere deceduto per dissanguamento. Il corpo senza vita di Jorge Borja è stato ritrovato all’interno di una palazzina di via dell’Olmatello 10 a Peretola, vicino a viale XI Agosto e all’imbocco dell’autostrada. Sul posto sono intervenuti la polizia, il pubblico ministero di turno Antonino Nastasi e il medico legale, allertati dal personale sanitario del 118 dal momento che nell’abitazione erano presenti vistose tracce di sangue. I rilievi della polizia scientifica sono terminati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Un uomo ètrovato morto in un appartamento alladidurante la serata di ieri, 25 luglio. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un. La vittima, undi origine peruviana, presentava infatti ferite di arma da taglio e dalle prime ipotesi potrebbe essere deceduto per dissanguamento. Il corpo senza vita di Jorge Borja èritrovato all’interno di una palazzina di via dell’Olmatello 10 a Peretola, vicino a viale XI Agosto e all’imbocco dell’autostrada. Sul posto sono intervenuti la polizia, il pubblico ministero di turno Antonino Nastasi e il medico legale, allertati dal personale sanitario del 118 dal momento che nell’abitazione erano presenti vistose tracce di sangue. I rilievipolizia scientifica sono terminati ...

fattoquotidiano : Firenze, omicidio nella periferia della città: un 40enne è stato accoltellato in casa - controradio : Uomo trovato morto in un appartamento di Firenze, si indaga per omicidio - zazoomblog : Omicidio a Firenze: lincontro poi le coltellate mortali. Nella notte caccia a una donna - #Omicidio #Firenze:… - toscanamedianew : Ferito a morte all'addome, ricercata una donna - qn_lanazione : Omicidio a Firenze: l’incontro poi le coltellate mortali. Nella notte caccia a una donna -