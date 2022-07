Elezioni, Calenda: "Se Draghi non può, allora mi candiderò io" (Di martedì 26 luglio 2022) "Un grande paese non si può fermare a una sola persona. Se Draghi domani dovesse dire di non essere disponibile, allora mi candiderò io. Faremo questo percorso e spiegheremo come intendo governare ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) "Un grande paese non si può fermare a una sola persona. Sedomani dovesse dire di non essere disponibile,miio. Faremo questo percorso e spiegheremo come intendo governare ...

