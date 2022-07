Dybala, cresce l'attesa: centinaia di persone al Colosseo Quadrato (Di martedì 26 luglio 2022) La Roma presenta ufficialmente ai tifosi Paulo Dybala: dalle 21 all'Eur, a due passi dalla sede della società, l'ex Juve si affaccerà dal ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 26 luglio 2022) La Roma presenta ufficialmente ai tifosi Paulo: dalle 21 all'Eur, a due passi dalla sede della società, l'ex Juve si affaccerà dal ...

Merycat16 : RT @romanewseu: Cresce l'attesa all'Eur per la presentazione di Dybala. Ecco la torre da dove si affaccerà la 'Joya' #ASRoma #Romanewseu #d… - romanewseu : Cresce l'attesa all'Eur per la presentazione di Dybala. Ecco la torre da dove si affaccerà la 'Joya' #ASRoma… - sportli26181512 : Infortunio Pogba, lesione al menisco: rischia di saltare Juve-Roma: Cresce l'attesa per il consulto medico in progr… - lphaBlack : CHE CONFUSIONEEE SARÀ PERCHÉ DYBALA È UN’EMOZIONE CHE CRESCE PIANO PIANO STRINGIMI E STAMMI PIÙ VICINO ALZIAMO IL M… - FraGalanti : RT @UnitiperLaRoma: E anche l’ultimo baluardo dei castori strisciati e dei ciucci campani è caduto. Se cresce la Roma e cresce Dybala, cres… -