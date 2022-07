Dl Aiuti | Cna a Draghi | “Priorità prorogare interventi su bollette e accise carburanti”

(Di martedì 26 luglio 2022) ROMA – Ledel prossimo decretodovranno essere la proroga delle misure per alleggerire lee la riduzione dellesui. E’ quanto ha indicato il presidente della Cna, Dario Costantini, nel corso dell’incontro tra il premier Marioe le parti sociali sul provvedimento in arrivo, sottolineando che alla luce del quadro politico e del clima di forte preoccupazione tra le imprese “va nella giusta direzione l’impegno del governo di proseguire nell’adozione dei provvedimenti necessari a far fronte alle urgenze e all’attuazione del Pnrr. Costantini inoltre ha evidenziato l’assoluta necessità di sbloccare i meccanismi per la cessione dei crediti collegati ai bonus edilizi con particolare riferimento alle decine di migliaia di imprese che sono in ...

Agenzia ANSA

