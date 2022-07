De Ketelaere Milan, nessuna intesa. Ma la fiducia resta alta (Di martedì 26 luglio 2022) De Ketelaere Milan, ancora nessuna intesa definitiva per il passaggio del belga in rossonero. Ma la fiducia resta ancora tanta Come riferito da Gianluca Di Marzio, l’ultimo incontro tra Milan e Bruges in quel di Lugano non ha portato alla fumata bianca per De Ketelaere. La distanza tra i due club resta ancora sensibile, ma in casa rossonera permane la fiducia e il club ha intenzione di procedere con tutta la calma possibile per chiudere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) De, ancoradefinitiva per il passaggio del belga in rossonero. Ma laancora tanta Come riferito da Gianluca Di Marzio, l’ultimo incontro trae Bruges in quel di Lugano non ha portato alla fumata bianca per De. La distanza tra i due clubancora sensibile, ma in casa rossonera permane lae il club ha intenzione di procedere con tutta la calma possibile per chiudere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, cresce la fiducia per #DeKeteleare. #Maldini domani in prestito allo #Spezia - Gazzetta_it : De Ketelaere, rilancio Milan: per l'assalto finale andrà oltre l'offerta da 32 milioni - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan e @ClubBrugge in Svizzera per parlare di #DeKetelaere: incontro terminato ???? - paoloangeloRF : Milan-Bruges, terminato l'incontro con De Ketelaere - WgAlenta : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Milan, per #DeKeteleare manca ancora la fumata bianca Il club belga: 'Ancora niente accordo con i rossoneri' La s… -