Crotone, celebra messa in mare a petto nudo e sul materassino. Il don: “Faceva troppo caldo, ma non lo rifarei” – Video (Di martedì 26 luglio 2022) “Faceva troppo caldo e non avevamo un’altra sede a disposizione. Ma non lo rifarei”. A parlare è don Mattia Bernasconi, 36 anni, viceparroco di San Luigi Gonzaga (Milano) che da domenica sta facendo discutere per aver celebrato messa in acqua, al mare, in provincia di Crotone, dove si trovava con 21 ragazzi per un campo estivo organizzato da Libera. Il Video di Bernasconi ha fatto il giro dei social e gli è costato un richiamo da parte della Curia milanese, che lo ha richiamato al rispetto della simbologia e del decoro eucaristici. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) “e non avevamo un’altra sede a disposizione. Ma non lo”. A parlare è don Mattia Bernasconi, 36 anni, viceparroco di San Luigi Gonzaga (Milano) che da domenica sta facendo discutere per avertoin acqua, al, in provincia di, dove si trovava con 21 ragazzi per un campo estivo organizzato da Libera. Ildi Bernasconi ha fatto il giro dei social e gli è costato un richiamo da parte della Curia milanese, che lo ha richiamato al risdella simbologia e del decoro eucaristici. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corriere : Prete di Milano celebra messa in mare: un materassino fa da altare - infoitinterno : Parrocchia di Milano in trasferta a Crotone celebra la messa in mare con un materassino come altare - emmabaccaglio : Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ??????????????? #Crotone, parroco celebra la #messa in #mare alla fine… - LizBerliocchiB : RT @Corriere: Prete di Milano celebra messa in mare: un materassino fa da altare - Mirandola59 : RT @007Vincentxx: #Salvini interrompe la messa ??#Crotone, il viceparroco di San Luigi Gonzaga celebra #messa in #mare ?? -