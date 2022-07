Covid Lazio, il bollettino del 26 luglio: 6.892 casi e 10 morti - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 26 luglio 2022) Covid Lazio bollettino 25 luglio, contagi in frenata: 2.316 casi in 24 ore Roma, 26 luglio 2022 " Continua la tregua dei contagi nel Lazio. Scende il dato complessivo degli attuali positivi: oggi i ... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 luglio 2022)25, contagi in frenata: 2.316in 24 ore Roma, 262022 " Continua la tregua dei contagi nel. Scende il dato complessivo degli attuali positivi: oggi i ...

Giorgiolaporta : Questa signora poteva essere salvata da un #infarto e invece in quanto positiva al #covid, con la superficialità tu… - MediasetTgcom24 : Frosinone, 'manca l'ambulanza': bimbo di 10 anni muore di Covid #covid #frosinone #veroli - G_A_V_76 : RT @Giorgiolaporta: Questa signora poteva essere salvata da un #infarto e invece in quanto positiva al #covid, con la superficialità tutta… - AntonioF_TC : RT @Giorgiolaporta: Questa signora poteva essere salvata da un #infarto e invece in quanto positiva al #covid, con la superficialità tutta… - SatiLeaks : RT @Giorgiolaporta: Questa signora poteva essere salvata da un #infarto e invece in quanto positiva al #covid, con la superficialità tutta… -