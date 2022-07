Christopher Cassano all’Entella per un’altra stagione | lo scatto con mamma e papà

DiMarzio : Christopher #Cassano, figlio di Antonio, vestirà la maglia della @V_Entella anche nella prossima stagione. C'è l'an… - rep_genova : Christopher Cassano all'Entella anche la prossima stagione [aggiornamento delle 19:40] - FootballReprt : RT @DiMarzio: Christopher #Cassano, figlio di Antonio, vestirà la maglia della @V_Entella anche nella prossima stagione. C'è l'annuncio del… - Luxgraph : Il figlio di Cassano rinnova con l'Entella: Christopher è un talento - maistro_simon : RT @DiMarzio: Christopher #Cassano, figlio di Antonio, vestirà la maglia della @V_Entella anche nella prossima stagione. C'è l'annuncio del… -

Anche per la prossima stagione, Christopher Cassano, figlio di Antonio e di Carolina Marcialis, vestirà la maglia dell'Entella. Christopher (classe 2011), figlio dell'ex attaccante di Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, Inter e Parma Antonio Cassano, è stato confermato nel settore giovanile della Virtus Entella insieme a Manuel Montali, responsabile del settore.