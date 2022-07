Chi sarà il titolare tra Mario Rui e Olivera? Risposta a sorpresa del portoghese (Di martedì 26 luglio 2022) A “Radio Goal”, programma radiofonico su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha intervistato Mario Rui a Castel di Sangro, durante la seconda parte del ritiro del Napoli. Durante l’intervista il giornalista sportivo De Maggio ha domandato al difensore portoghese cosa pensa del nuovo arrivato Mathías Olivera e sulla concorrenza per una possibile titolarità durante la stagione calcistica. Ecco quanto evidenziato: “Olivera è un calciatore che stiamo scoprendo ora, lo scorso anno con il Getafe si intravedevano le sue qualità. Le prime settimane ha avuto problemi fisici, ma adesso si è integrato negli allenamenti con la squadra e sta dimostrando la sua qualità; ci darà una mano. La mentalità giusta è quella di migliorarsi ogni giorno, al di là della presenza di un altro giocatore forte nel tuo ruolo; bisogna sempre ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 26 luglio 2022) A “Radio Goal”, programma radiofonico su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha intervistatoRui a Castel di Sangro, durante la seconda parte del ritiro del Napoli. Durante l’intervista il giornalista sportivo De Maggio ha domandato al difensorecosa pensa del nuovo arrivato Mathíase sulla concorrenza per una possibile titolarità durante la stagione calcistica. Ecco quanto evidenziato: “è un calciatore che stiamo scoprendo ora, lo scorso anno con il Getafe si intravedevano le sue qualità. Le prime settimane ha avuto problemi fisici, ma adesso si è integrato negli allenamenti con la squadra e sta dimostrando la sua qualità; ci darà una mano. La mentalità giusta è quella di migliorarsi ogni giorno, al di là della presenza di un altro giocatore forte nel tuo ruolo; bisogna sempre ...

rulajebreal : Per chi si illude che la dx a governo sarà responsabile e tutelerà i diritti…Gli attacchi Vs @renatobrunetta (al qu… - CardRavasi : Chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo (Mt 20,26-27) - Antonio_Tajani : Prima pensiamo a vincere la partita elettorale, poi vedremo chi sarà il capitano ad alzare la coppa. Ora lavoriamo… - Giankyskan : @gaiatortora Si sgomita per decidere chi sarà il prossimo premier. Forse è tempo di adeguare la costituzione: Un vo… - marcopaciucci : @Resistenza1967 Chi è il meno peggio? Vi sarà un nuovo partito che raggruppa i noGP etc? -