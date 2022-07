‘Cartelle pazze’ a Fiumicino, pioggia di multe relative a 5 anni fa, ma spesso sono già pagate: ecco cosa fare (Di martedì 26 luglio 2022) sono in corso di notifica le cartelle esattoriali relative a verbali di violazione al codice della strada per gli anni 2016 e 2017. Le cartelle sono state formate nei primi mesi del 2020 ma mai notificate in osservanza dei provvedimenti presi durante la fase acuta della pandemia che bloccavano tutte le cartelle esattoriali. In alcuni casi, si tratta di cartelle notificate a utenti che hanno già pagato il verbale in questione. Perché è successo? L’errore può essere dovuto a diversi fattori. I più frequenti sono un problema con l’acquisizione dei dati al momento del pagamento (ad esempio una scansione incompleta o illeggibile) e la causale incompleta in caso di pagamento tramite bonifico. A volte può verificarsi la mancata trasmissione dei dati dettagliati del verbale da parte di Poste Italiane, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 luglio 2022)in corso di notifica le cartelle esattorialia verbali di violazione al codice della strada per gli2016 e 2017. Le cartellestate formate nei primi mesi del 2020 ma mai notificate in osservanza dei provvedimenti presi durante la fase acuta della pandemia che bloccavano tutte le cartelle esattoriali. In alcuni casi, si tratta di cartelle notificate a utenti che hanno già pagato il verbale in questione. Perché è successo? L’errore può essere dovuto a diversi fattori. I più frequentiun problema con l’acquisizione dei dati al momento del pagamento (ad esempio una scansione incompleta o illeggibile) e la causale incompleta in caso di pagamento tramite bonifico. A volte può verificarsi la mancata trasmissione dei dati dettagliati del verbale da parte di Poste Italiane, ...

CorriereCitta : ‘Cartelle pazze’ a Fiumicino, piogge di multe relative a 5 anni fa, ma spesso sono già pagate: ecco cosa fare - AndriaLiveIt : #Andria Siccità, Coldiretti: «Subito cronoprogramma piano regionale acqua e stop a cartelle pazze» - ilCittadinoLodi : Sanità, cartelle sempre più “pazze”: «Pago per una visita mai fatta» - alpha_joe1 : @TgLa7 l'ottima scusa per la nuova stagione...Cartelle Pazze parte seconda? - c_magistro : L'attacco lo sta facendo l' #Agenzia dell'entrate agli #italiani al di fuori delle #cartelle pazze che non si sa qu… -

Siccità, Coldiretti: "Subito cronoprogramma piano regionale acqua e stop a cartelle pazze" Serve una stretta per la gestione dell'acqua e della bonifica in Puglia, con uno stop alle cartelle pazze recapitate agli agricoltori per il pagamento degli oneri di contribuenza, senza che ci sia un effettivo servizio reso alle campagne. È Coldiretti Puglia a chiedere in una lettera al ... 'Serve una stretta per la gestione dell'acqua e della bonifica in Puglia, con uno stop alle cartelle pazze recapitate agli agricoltori' Serve una stretta per la gestione dell'acqua e della bonifica in Puglia, con uno stop alle cartelle pazze recapitate agli agricoltori per il pagamento degli oneri di contribuenza, senza che ci sia un effettivo servizio reso alle campagne. E' Coldiretti Puglia a chiedere in una lettera al ... Serve una stretta per la gestione dell'acqua e della bonifica in Puglia, con uno stop allerecapitate agli agricoltori per il pagamento degli oneri di contribuenza, senza che ci sia un effettivo servizio reso alle campagne. È Coldiretti Puglia a chiedere in una lettera al ...Serve una stretta per la gestione dell'acqua e della bonifica in Puglia, con uno stop allerecapitate agli agricoltori per il pagamento degli oneri di contribuenza, senza che ci sia un effettivo servizio reso alle campagne. E' Coldiretti Puglia a chiedere in una lettera al ...