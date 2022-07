Zingaretti: “Mie dimissioni da presidente della Regione Lazio solo dopo un’eventuale elezione in Parlamento” (Di lunedì 25 luglio 2022) “Sulle mie eventuali dimissioni da governatore della Regione Lazio io credo che, anche per il rispetto della legge, questo problema ce lo porremo dopo l’eventuale elezione al Parlamento se sarò candidato“. A dirlo è stato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha risposto in Campidoglio ai giornalisti. “I motivi sono due: sia perché lo prevede la legge in caso di incompatibilità, sia per non scaricare sul governo regionale e sui cittadini del Lazio fibrilLazioni e crisi che non dipendono da noi, ma dal quadro politico nazionale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) “Sulle mie eventualida governatoreio credo che, anche per il rispettolegge, questo problema ce lo porremol’eventualealse sarò candidato“. A dirlo è stato il, Nicola, che ha risposto in Campidoglio ai giornalisti. “I motivi sono due: sia perché lo prevede la legge in caso di incompatibilità, sia per non scaricare sul governo regionale e sui cittadini delfibrilni e crisi che non dipendono da noi, ma dal quadro politico nazionale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

