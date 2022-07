Vina e Shomurodov deludono la Roma, la scossa non c'è stata (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma - Doveva essere un ritiro spot, una vetrina. Invece Viña e Shomurodov ritornano a Roma più immalinconiti di prima. Non hanno recuperato terreno e visibilità, anzi hanno perso ancora appeal . ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 25 luglio 2022)- Doveva essere un ritiro spot, una vetrina. Invece Viña eritornano apiù immalinconiti di prima. Non hanno recuperato terreno e visibilità, anzi hanno perso ancora appeal . ...

OfficialASRoma : ?? Ecco la nostra formazione per #RomaNice: Svilar; Karsdorp, Smalling, Kumbulla; Spinazzola, Matic, Veretout, Vina;… - sportli26181512 : Vina e Shomurodov deludono la Roma, la scossa non c’è stata: Il ritiro in Algarve ha confermato che per loro con Mo… - AHerSan89 : RT @PagineRomaniste: #Vina e #Shomurodov, la scossa non c'è #ASRoma #Calciomercato #CorrieredelloSport - asromaliveit1 : ?? #Vina e #Shomurodov non hanno convinto nel ritiro in Portogallo. Tiago #Pinto pensa a una cessione dei due in pr… - romanewseu : #Vina e #Shomurodov, la scintilla non c’è ?? -