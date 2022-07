VIDEO | SPALLETTI CACCIA OSIMHEN | IL VIDEO COMPLETO

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ha del clamoroso quanto accaduto durante l’allenamento degli azzurri nel secondo giorno di ritiro a Castel di Sangro. Durante la partitella infatti c’è stato un battibecco tra Victored Anguissa chenon ha affatto gradito. Il tutto è nato dopo il gol di Elif Elmas, proprio dopo la marcatura del macedone infatti Victorha iniziato una discussione con Anguissa che però è parso tranquillissimo. Tra i due infatti chi non ha preso bene il gol subito è proprio il nigeriano che ha alzato decisamente i toni. La scena non è passata inosservata a mister Lucianoche dopo aver richiamato più volte il suo numero 9 ha perso la pazienza ed ha deciso dirlo dall’allenamento. Al posto diè entrato Ambrosino. #napoli #...

AlfredoPedulla : #Spalletti a #Osimhen: “Stai parlando troppo, vai a farti la doccia” ?@manuelparlato? - tvdellosport : ? SPALLETTI CACCIA OSIMHEN DAL CAMPO Momenti di tensione nel corso dell’allenamento del Napoli tra il tecnico Luci… - calciomercatoit : ???? #Spalletti 'caccia' #Osimhen dall'allenamento del #Napoli ?? L'attaccante nigeriano è stato allontanato dall'al… - Naijafootball2 : RT @AlfredoPedulla: #Spalletti a #Osimhen: “Stai parlando troppo, vai a farti la doccia” ?@manuelparlato? - TUTTOJUVE_COM : Spalletti caccia Osimhen dal campo. Il video di Sportitalia -

Notizie.com

La storia finisce con la presenza di Lucianoche è stato l'ultimo allenatore del 'Pupone'. Ildel trailer di Mi chiamo Francesco TottiOsimhen show prima della seduta di allenamento Prima a inizio allenamento fa la 'foca' e svariati numeri da freestyle, poi si fa cacciare daper un diverbio. Tutte le news sul calciomercato ... Spalletti diventa virale: in ritiro con un cappello ‘particolare’ – VIDEO E’ scoppiato un nuovo caso al Napoli e il protagonista è il calciatore più importante: Victor Osimhen. Clima di tensione in campo a Castel di Sangro durante l’allenamento del pomeriggio: nel corso del ...Piccolo screzio tra Victor Osimhen e Spalletti nell’allenamento andato in scena a Castel di Sangro – VIDEO. Piccolo screzio andato in scena a Castel di Sangro – dove il Napoli sta preparando la nuova ...