LA NAZIONE

Si tratta di una fornitura di 820 colli, hanno un valore di 50mila euro. Lesono destinate a una storica impresa tessile del ...La merce, consistente in 820 colli di inchiostriper un valore di circa 50.000 euro e destinata anell'industria tessile, si presentava carente della corretta etichettatura come ... Tinture industriali non a norma: imprenditore rischia fino a 90mila euro di multa Il controllo ha riguardato una partita proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese e destinata a una storica impresa tessile pratese ...Si tratta di una fornitura di 820 colli, hanno un valore di 50mila euro. Le tinture sono destinate a una storica impresa tessile del Pratese ...