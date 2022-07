Swg | Meloni vola in cima ai sondaggi | è al 25% La crisi di governo fa crollare il M5s

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 luglio 2022) Si profila un’estate caldissima per la politica italiana, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Tanti i nodi da sciogliere, tra cui la questione delle alleanze e delle coalizioni, ma anche dei programmi e delle liste dei candidati. E dopo le dimissioni del presidente Draghi e lo scioglimento delle Camere, la situazione tra i partiti si fa più incandescente che mai. In questo contesto, Fratelli d’Italia mantiene salda la prima posizione nelo di Swg per La7, attestandosi al 25% nelle intenzioni di voto degli italiani e crescendo dell’1,2% rispetto alla scorsa settimana. A seguire, il Partito Democratico, in crescita di 1,1% rispetto alla precedente rilevazione, che raccoglie il 23,2% delle preferenze degli elettori. Al terzo posto la Lega di Salvini, che nell’arco degli ultimi 7 giorni è crollata di 1,6 punti percentuali e ora si attesta al 12,4% ...