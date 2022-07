Stop all’IVA su pasta e pane e taglio su altri beni, a che punto è il Decreto Aiuti bis (Di lunedì 25 luglio 2022) La proposta c’è ma non la sua effettiva entrata in vigore. In queste ore, si parla di Stop all’IVA su pasta e pane e di un considerevole taglio (sempre dell’IVA) su altri beni di prima necessità. Prima di dare la manovra per scontata tuttavia, c’è da considerare la situazione del Governo dimissionario e le ultime dichiarazioni ufficiali che non danno proprio tutto per scontato. Stop dell’IVA e taglio Lo Stop dell’IVA su pasta e pane sarebbe la misura più considerevole pensata all’interno del prossimo Decreto Aiuti Bis. Per i due beni di primissima necessità sarebbe del tutto eliminata la tassazione appunto e la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) La proposta c’è ma non la sua effettiva entrata in vigore. In queste ore, si parla disue di un considerevole(sempre dell’IVA) sudi prima necessità. Prima di dare la manovra per scontata tuttavia, c’è da considerare la situazione del Governo dimissionario e le ultime dichiarazioni ufficiali che non danno proprio tutto per scontato.dell’IVA eLodell’IVA susarebbe la misura più considerevole pensata all’interno del prossimoBis. Per i duedi primissima necessità sarebbe del tutto eliminata la tassazione ape la ...

