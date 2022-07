(Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia dihanno eseguito un’ordinanza applicativa della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 23 enne del luogo, ritenuto, allo stato, delle indagini, il presunto autore di una serie di rapine e furti consumati nei confronti di alcuni giovani, per lo più, intenti a passeggiare sulcittadino. Il provvedimento cautelare origina dall’attività d’indagine condotta dai carabinieri della stazione diMercatello, coordinate dalla Procura della Repubblica di, avviata a seguito di alcuni preoccupanti episodi delittuosi in danno di giovanissimi frequentatori delCristoforo Colombo, vittime di diverse rapine e furti. Il modus operandi rappresentato nelle ...

positanonews : #Copertina #Cronaca #arrestidomiciliari #carabinieri #rapina Salerno: rapinava minorenni, arresti domiciliari per u… -

anteprima24.it

... sottoposti al fermo di indiziato di delitto e, in accordo con la Procura della Repubblica per idi Bologna, accompagnati al Centro di Prima Accoglienza per i. Tutta la refurtiva ...... dove una banda di magrebini e italiani aggrediva con violenza ele vittime prese di mira. ... Sono 11 le persone, sei maggiorenni e cinque, raggiunte da un provvedimento cautelare del ... Rapinava minorenni sul lungomare di Salerno: 23enne arrestato I Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno eseguito un’ordinanza applicativa della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 23enne ritenuto, allo stato, delle indagini, il ...