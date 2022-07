“Non sembra ma è lui”. Lele Esposito, trasformazione top dell’ex di Elodie e cantante di Amici (Di lunedì 25 luglio 2022) Che fine ha fatto Lele Esposito, l’ex fidanzato di Elodie ad Amici. All’epoca della loro partecipazione al talent targato Maria De Filippi era una delle coppie più chiacchierate e amate, poi le loro strade si dono divise. “Nella vita ci si vuole bene ma le cose cambiano. I rapporti interpersonali sono molto difficili e si prendono strade diverse”, aveva dichiarato Elodie nel luglio del 2017, ma poco dopo tra Lele ed Elodie era tornato il sereno. Poi la nuova rottura, appena un anno dopo, e l’oblio per Lele Esposito. Elodie, infatti, è diventata una delle cantanti più apprezzate dell’attuale panorama italiano e nel 2020 è stata anche coconduttrice del Festival di Sanremo di Amadeus. Insomma, una carriera favolosa per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Che fine ha fatto, l’ex fidanzato diad. All’epoca della loro partecipazione al talent targato Maria De Filippi era una delle coppie più chiacchierate e amate, poi le loro strade si dono divise. “Nella vita ci si vuole bene ma le cose cambiano. I rapporti interpersonali sono molto difficili e si prendono strade diverse”, aveva dichiaratonel luglio del 2017, ma poco dopo traedera tornato il sereno. Poi la nuova rottura, appena un anno dopo, e l’oblio per, infatti, è diventata una delle cantanti più apprezzate dell’attuale panorama italiano e nel 2020 è stata anche coconduttrice del Festival di Sanremo di Amadeus. Insomma, una carriera favolosa per ...

