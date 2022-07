Milan, il nuovo look di bomber Giroud: ora è biondo platino | VIDEO (Di lunedì 25 luglio 2022) Olivier Giroud, attaccante francese del Milan, si è fatto biondo platino: look già esibito nell'amichevole contro lo ZTE in Ungheria. La curiosità? L'acconciatura dell'ex Arsenal e Chelsea è di Andrea Discanni, il parrucchiere ufficiale... Leggi su pianetamilan (Di lunedì 25 luglio 2022) Olivier, attaccante francese del, si è fattogià esibito nell'amichevole contro lo ZTE in Ungheria. La curiosità? L'acconciatura dell'ex Arsenal e Chelsea è di Andrea Discanni, il parrucchiere ufficiale...

Glongari : Attesa per il nuovo contatto tra #Milan e Club Bruges per De Ketelaere. Già in giornata potrebbero esserci sviluppi… - DavideLusinga : AC #Milan e Sorare sono lieti di annunciare una nuova esclusiva partnership pluriennale che vedrà l'azienda creatri… - zazoomblog : Nesta: “Al Milan si è ricreata una famiglia. C’è di nuovo un’identità” - #Nesta: #Milan #ricreata #famiglia. - IlBelLuche : RT @IlgoldiDhorasoo: Il badge 'almeno noi non siamo costretti a vendere' mi spezza. Il tifoso commercialista è il cancro di questo nuovo Mi… - TheLastDuivel : RT @IlgoldiDhorasoo: Il badge 'almeno noi non siamo costretti a vendere' mi spezza. Il tifoso commercialista è il cancro di questo nuovo Mi… -