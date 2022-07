Milan, è ancora stallo per De Ketelaere. Il Psg all'assalto di Sanches (Di lunedì 25 luglio 2022) MilanO - Il ritiro Milanista, da consumare a temperature più miti, loro si limiteranno ad assaggiarlo in occasione delle amichevoli: Maldini e Massara hanno come stella polare il mercato e il nome di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 25 luglio 2022)O - Il ritiroista, da consumare a temperature più miti, loro si limiteranno ad assaggiarlo in occasione delle amichevoli: Maldini e Massara hanno come stella polare il mercato e il nome di ...

AntoVitiello : #DeKetelaere non convocato per la prima di campionato contro il Genk, nonostante la resistenza del #Bruges il… - AntoVitiello : Terminato da poco l'incontro tra il #Milan e il #Bruges per #DeKetelaere , la trattativa proseguirà ancora nelle pr… - AntoVitiello : Giornata interlocutoria tra #Milan e #Bruges per #DeKetelaere. Ancora un po' di resistenza sul giocatore da parte d… - GabrielPontello : @jolandafiore dopo le puttanate che hai sparato in questa breve clip, quasi quasi un centino sul Milan ancora camp… - MilanCritic : Fra 19 giorni si gioca e alla voce 'acquisti' del #Milan c'è uno ZERO bello rotondo. 38 giorni alla fine del mercat… -