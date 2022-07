Lecce | Sticchi Damiani | “Sfida contro l’Inter sarà una festa Arriveranno altri acquisti”

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 luglio 2022) “-Inter il 13 agosto? Per noi è una bella opportunità ritornare in Serie A con una partita subito prestigiosa e così importante. Ad agosto il Salento esplode di gente e di turisti,unanella”. Queste le parole del presidente delSaverioai microfoni di ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento in vista della nuova stagione. Il numero uno del club pugliese si è poi soffermato sulla sessione di calciomercato in corso: “Abbiamo fatto 10e non ci fermiamo qui .Siamo consapevoli che il passaggio dalla B alla A è un salto doppio, se non triplo. La società si è imposta di fare investimenti importanti, cercheremo di puntare sui giovani se possibile di proprietà. Le tante partite ravvicinate ci impongono ...