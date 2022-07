Le primarie in Sicilia e la fine annunciata del fronte Pd-M5s (Di lunedì 25 luglio 2022) Doveva essere la prova generale, la rampa di lancio dell'alleanza progessista. Sicilia con vista Palazzo Chigi, avevano sperato al Nazareno. È stato invece l'ultimo fuoco – fuocherello – di un progetto politico, quello tra Pd e M5s, che non è mai nato realmente e che, paradossalmente, si arena in uno dei momenti che avrebbe dovuto essere più significativo, quello delle primarie. Si sfidavano l'eurodeputata dem Caterina Chinnici, la sottosegretaria grillina Barbara Floridia, vicinissima a Giuseppe Conte, e il deputato regionale Claudio Fava, esponente del movimento i Centopassi, la sinistra sinistra. Ha vinto la candidata del Partito democratico con circa il 44 per cento dei voti, seguita dalla pentastellata che ha raccolto poco meno del 32 per cento, mentre circa il 23 per cento ha scelto Fava. Hanno votato oltre 30mila Siciliani. ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 25 luglio 2022) Doveva essere la prova generale, la rampa di lancio dell'alleanza progessista.con vista Palazzo Chigi, avevano sperato al Nazareno. È stato invece l'ultimo fuoco – fuocherello – di un progetto politico, quello tra Pd e M5s, che non è mai nato realmente e che, paradossalmente, si arena in uno dei momenti che avrebbe dovuto essere più significativo, quello delle. Si sfidavano l'eurodeputata dem Caterina Chinnici, la sottosegretaria grillina Barbara Floridia, vicinissima a Giuseppe Conte, e il deputato regionale Claudio Fava, esponente del movimento i Centopassi, la sinistra sinistra. Ha vinto la candidata del Partito democratico con circa il 44 per cento dei voti, seguita dalla pentastellata che ha raccolto poco meno del 32 per cento, mentre circa il 23 per cento ha scelto Fava. Hanno votato oltre 30milani. ...

elio_vito : Complimenti alla sinistra che in Sicilia ha fatto le primarie, che sono sempre un esercizio democratico, la destra… - Agenzia_Ansa : In Sicilia Caterina Chinnici vince le primarie dei progressisti per la candidatura alla presidenza della Regione… - CarloCalenda : Domenica mattina il @pdnetwork farà le primarie in Sicilia con il @Mov5Stelle. A parte le dolenti agenzie di stampa… - mimmomazzei : Non fatevi illusioni sugli elettori italiani. Alle primarie in Sicilia (prive di ogni senso) i grillini, un partito… - zaratrue : @fattoquotidiano ....articolo pubblicato subito dopo che il M5S perde le primarie in Sicilia e decide quindi che no… -