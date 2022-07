“La mia bimba fa la cacca molto morbida: è normale?” (Di lunedì 25 luglio 2022) Buongiorno. La mia bimba di un anno e tre settimane da alcuni giorni sta facendo cacca lenta/molto morbida color senape, con presenza di muco. Sabato ha fatto diverse scariche in questo modo (almeno quattro volte): le ho preso i fermenti e così da domenica non l’ha più fatta fino a martedì, giorno in cui la cacca sembrava più consistente. Mercoledì l’ha fatta una volta molto abbondante è sempre di quel colore, molto lucida e a mio avviso nuovamente mucosa. Oggi (giovedì) si è svegliata alle 6 con il pannolino pieno di cacca nuovamente morbida/liquida lucida con muco. Poi però l’ha fatta altre tre volte sempre con la medesima consistenza, addirittura una volta il pannolino presentava una chiazza di muco visibile e nient’altro. Il ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 25 luglio 2022) Buongiorno. La miadi un anno e tre settimane da alcuni giorni sta facendolenta/color senape, con presenza di muco. Sabato ha fatto diverse scariche in questo modo (almeno quattro volte): le ho preso i fermenti e così da domenica non l’ha più fatta fino a martedì, giorno in cui lasembrava più consistente. Mercoledì l’ha fatta una voltaabbondante è sempre di quel colore,lucida e a mio avviso nuovamente mucosa. Oggi (giovedì) si è svegliata alle 6 con il pannolino pieno dinuovamente/liquida lucida con muco. Poi però l’ha fatta altre tre volte sempre con la medesima consistenza, addirittura una volta il pannolino presentava una chiazza di muco visibile e nient’altro. Il ...

SereXpolemico98 : @amicaflsnv ieri pomeriggio ero a casa dei miei e con mia mamma le abbiano guardate io arrivata qui frignato come u… - FerranteRita1 : Buongiorno a voi che amate questo bellissimo fiore oggi di rosso che rappresenta la passione la sensualità la bell… - AvellinoIina1 : @GScuccimarri Che successo alla mia bimba non c'ero - ifElcouldfly : bimba mia?? torneremo a casa. - Mestanaccount1 : RT @DebraC82: Ho sempre avuto una simpatia per Nic, oggi ancora di più perché è stato al fianco della mia bimba ?? #prelemi -