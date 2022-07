Juventus | Pinsoglio | «Prime amichevoli stimolanti | ti mettono alla prova»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 luglio 2022) Carloha rilasciato un’intervista ai canali social bianconeri. Le parole del portiere dellaAnche Carloè intervenuto in diretta al canale Twitch della. TOUR – «Sto bene. Il Tour è bellissimo, qui sono tutti i posti in cui non ero mai stato e devo dire che è veramente bello. Ci divertiamo molto insieme ed è molto importante. Quindi è fondamentale. Siamo un buon gruppo. Accoglienza ai nuovi? Subito un abbraccio e un bacino sulla guancia per affetto (ride, ndr)». CHIVAS, BARCELLONA E REAL – «Ci siamo divertiti col Chivas e adesso ci sono le partite contro Barcellona e Real Madrid, che non sono male. È stimolante perché ti metti giàanche se stai carburando. Ma è stimolante, è una cosa bella». CONTINUA A LEGGERE SU ...