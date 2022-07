Il sogno di Giorgia Ascalone: ”Sembra tutto surreale” (Di lunedì 25 luglio 2022) Alla sua seconda presenza in una gara del Campionato Europeo Rally, la salentina Giorgia Ascalone porta a casa un successo incredibile al Rally di Roma Capitale, leggendo le note al varesino Damiano De Tommaso. E sì, davvero incredibile è il successo della coppia Meteco Corse sulle strade laziali, arrivato al termine di un bel duello Source Leggi su rallyeslalom (Di lunedì 25 luglio 2022) Alla sua seconda presenza in una gara del Campionato Europeo Rally, la salentinaporta a casa un successo incredibile al Rally di Roma Capitale, leggendo le note al varesino Damiano De Tommaso. E sì, davvero incredibile è il successo della coppia Meteco Corse sulle strade laziali, arrivato al termine di un bel duello Source

