Il caso GA: l’esperto chiarisce il tema dell’anonimizzazione dell’IP (Di lunedì 25 luglio 2022) Quando è esploso il caso Google Analytics, ossia quando le motivazioni del caso che ha coinvolto Caffeina sono state rese pubbliche gettando la Rete nel caos, abbiamo scelto di sentire un esperto in materia (Ernesto Falcone, consulente privacy e Privacy Officer certificato TUV) per provare a fare un po’ di chiarezza (trovate l’articolo completo a questo link). Tra i commenti che ci sono arrivati, il nostro lettore Luca ha commentato in calce all’articolo: Il Garante afferma che Google Analytics , ANCHE IMPOSTANDO l’ANONIMIZZAZIONE IP, non si può considerare ANONIMO ma solo PSEUDONIMIZIZZATO in quanto a Google basta incrociare i dati per risalire all’utente e individuarlo (banalmente con i cookie di sessione gmail) di conseguenza pone un DIVIETO categorico all’utilizzo del servizio GA3 (è scritto persino nel titolo del comunicato!).Vi rendete ... Leggi su fmag (Di lunedì 25 luglio 2022) Quando è esploso ilGoogle Analytics, ossia quando le motivazioni delche ha coinvolto Caffeina sono state rese pubbliche gettando la Rete nel caos, abbiamo scelto di sentire un esperto in materia (Ernesto Falcone, consulente privacy e Privacy Officer certificato TUV) per provare a fare un po’ di chiarezza (trovate l’articolo completo a questo link). Tra i commenti che ci sono arrivati, il nostro lettore Luca ha commentato in calce all’articolo: Il Garante afferma che Google Analytics , ANCHE IMPOSTANDO l’ANONIMIZZAZIONE IP, non si può considerare ANONIMO ma solo PSEUDONIMIZIZZATO in quanto a Google basta incrociare i dati per risalire all’utente e individuarlo (banalmente con i cookie di sessione gmail) di conseguenza pone un DIVIETO categorico all’utilizzo del servizio GA3 (è scritto persino nel titolo del comunicato!).Vi rendete ...

__AndreaW__ : @Cr1st14nM3s14n0 Non sono esperto in nessuna delle due cose. Per quello che vale: governare un paese non è come dir… - pippipao : @andreacantelmo8 Io sono esperto di barbecue e grigliate, posso andare anche io in televisione per spiegare ciò che… - Lorenzo32843904 : @GuidoCrosetto @davcarretta Crosetto, l'ho sempre stimata, ma in questo caso ritengo eccessivo definire 'offensivo'… - MassimoCastag17 : @GiovaQuez Ultimamente appariva meno in video, non essendo esperto di geopolitica&affini . E anche l’argomento vacc… - Walmiltur : @corsaroll @acmilan No, non c'è mai stato l'AC Milan sul campione argentino. Ma non eri un esperto di mercato? Non… -