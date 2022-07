Google Pixel 6a sbarca in Italia e va alla conquista della fascia media (Di lunedì 25 luglio 2022) Google Pixel 6a è ufficialmente disponibile all'acquisto in Italia, a distanza di poco più di due mesi dalla presentazione dello scorso maggio (durante il Google I/O 2022). Il nuovo smartphone di Big G si piazza nella fascia media del mercato, provando a convincere gli utenti attraverso la cosiddetta Pixel Experience e un design in linea con quello introdotto con i fratelli maggiori Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Google Pixel 6a fa il suo debutto in Italia con chip Tensor e tante chicche software Google Pixel 6a è uno smartphone che riprende la stessa filosofia estetica proposta con gli altri due modelli ... Leggi su panorama (Di lunedì 25 luglio 2022)6a è ufficialmente disponibile all'acquisto in, a distanza di poco più di due mesi dpresentazione dello scorso maggio (durante ilI/O 2022). Il nuovo smartphone di Big G si piazza nelladel mercato, provando a convincere gli utenti attraverso la cosiddettaExperience e un design in linea con quello introdotto con i fratelli maggiori6 e6 Pro.6a fa il suo debutto incon chip Tensor e tante chicche software6a è uno smartphone che riprende la stessa filosofia estetica proposta con gli altri due modelli ...

