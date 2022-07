Giro di vite in Premier League: no a droga, razzismo, lancio di oggetti e invasioni di campo (Di lunedì 25 luglio 2022) Premier League, FA ed EFL hanno annunciato l’introduzione di severe sanzioni verso i tifosi che si renderanno protagonisti di invasioni di campo, lancio di oggetti pericolosi, fumogeni o materiale pirotecnico o che facciano uso di droghe o mettano in atto comportamenti discriminatori. La pena sarà l’essere banditi dagli stadi e la segnalazione alla polizia. L’idea è quella di prendere nettamente posizione contro le scene di disordine viste alla fine della scorsa stagione. Le misure hanno effetto immediato e dureranno per l’intero anno. L’amministratore delegato della Premier League, Richard Masters, ha dichiarato: “Insieme, con club e partner in tutto il calcio, abbiamo chiaro che il tipo di incidenti che abbiamo visto la scorsa stagione devono ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 luglio 2022), FA ed EFL hanno annunciato l’introduzione di severe sanzioni verso i tifosi che si renderanno protagonisti dididipericolosi, fumogeni o materiale pirotecnico o che facciano uso di droghe o mettano in atto comportamenti discriminatori. La pena sarà l’essere banditi dagli stadi e la segnalazione alla polizia. L’idea è quella di prendere nettamente posizione contro le scene di disordine viste alla fine della scorsa stagione. Le misure hanno effetto immediato e dureranno per l’intero anno. L’amministratore delegato della, Richard Masters, ha dichiarato: “Insieme, con club e partner in tutto il calcio, abbiamo chiaro che il tipo di incidenti che abbiamo visto la scorsa stagione devono ...

