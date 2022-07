FOCUS – Inzaghi ha già deciso le gerarchie in attacco (Di lunedì 25 luglio 2022) gerarchie in attacco già decise in casa Inter Come ribadito dallo stesso Simone Inzaghi in più occasioni l’attacco dell’Inter resterà così com’è. Le uniche situazioni da risolvere sono quelle relative a Pinamonti (forte accelerata della Salernitana) e quella di Sanchez. Per il resto il reparto offensivo sarà composto da Lukaku, Lautaro Martinez, Dzeko e Correa, più una quinta punta giovane che arriverà più avanti. “L’Inter, in attacco, resterà così com’è. Ieri la società ha subito smontato le voci di un interessamento per Dries Mertens, definitivamente giubilato dal Napoli e in cerca di squadra (con costi decisamente più bassi rispetto a Paulo Dybala). L’idea di Simone Inzaghi è avere un’Inter LuLa centrica, con gerarchie rigidamente stabilite tra i titolari, ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 25 luglio 2022)ingià decise in casa Inter Come ribadito dallo stesso Simonein più occasioni l’dell’Inter resterà così com’è. Le uniche situazioni da risolvere sono quelle relative a Pinamonti (forte accelerata della Salernitana) e quella di Sanchez. Per il resto il reparto offensivo sarà composto da Lukaku, Lautaro Martinez, Dzeko e Correa, più una quinta punta giovane che arriverà più avanti. “L’Inter, in, resterà così com’è. Ieri la società ha subito smontato le voci di un interessamento per Dries Mertens, definitivamente giubilato dal Napoli e in cerca di squadra (con costi decisamente più bassi rispetto a Paulo Dybala). L’idea di Simoneè avere un’Inter LuLa centrica, conrigidamente stabilite tra i titolari, ...

