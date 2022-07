Emma Bonino invita Enrico Letta ad aderire al Patto repubblicano (Di lunedì 25 luglio 2022) Oggi PiùEuropa e Azione presentano il “Manifesto per il Fronte repubblicano” in vista delle elezioni del 25 settembre. E al segretario del Pd Enrico Letta, che ha chiamato alla grande alleanza contro la destra, la leader di PiùEuropa Emma Bonino risponde così: «Le sante alleanze fatte contro qualcuno non mi sono mai piaciute. Vede, battere nelle urne lo schieramento sovranista e reazionario degli amici di Orban e di Putin è il mio obiettivo, ma non basterà la semplice logica del “sennò vincono loro” a sconfiggerli». «Prima del perimetro», dice Bonino in un’intervista a Repubblica, «bisogna capire obiettivi e contenuti. Se metti tutto insieme con il solo scopo di prevalere sugli altri, poi la gente non capisce bene cosa vuoi fare e pensa che, ancora una volta, ci sarebbe una coalizione ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 25 luglio 2022) Oggi PiùEuropa e Azione presentano il “Manifesto per il Fronte” in vista delle elezioni del 25 settembre. E al segretario del Pd, che ha chiamato alla grande alleanza contro la destra, la leader di PiùEuroparisponde così: «Le sante alleanze fatte contro qualcuno non mi sono mai piaciute. Vede, battere nelle urne lo schieramento sovranista e reazionario degli amici di Orban e di Putin è il mio obiettivo, ma non basterà la semplice logica del “sennò vincono loro” a sconfiggerli». «Prima del perimetro», dicein un’intervista a Repubblica, «bisogna capire obiettivi e contenuti. Se metti tutto insieme con il solo scopo di prevalere sugli altri, poi la gente non capisce bene cosa vuoi fare e pensa che, ancora una volta, ci sarebbe una coalizione ...

