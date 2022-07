Doogee | ecco l’S89 Pro da 12000 mAh

(Di lunedì 25 luglio 2022) L’aziendaha lanciato i suoi nuovi S89 ed S89 Pro damAh, due telefoni robusti entry-level Oltre allo splendido telefono resistente V20,ci ha anche regalatoe il suo adorabile equivalente S89 Pro, e tutti hanno continuato a stabilire record in varie categorie, secondo un rapporto dell’azienda il mese scorso.ha in programma di terminare il mese di luglio con un massiccio lancio di prodotti. L’elenco dei prodotti include la serie X97, lo smartwatch D11, lo smartwatch D09, S89 Pro e la serie S61. Saranno disponibili su AliExpress con importanti sconti. Dettagli sul nuovoS89 Pro Il modello più importante dell’elenco è il telefono robusto S89 Pro. Il nuovo S89 Pro si distingue con un’enorme batteria damAh e verrà fornito ...

Smartphone Rugged Android : quali sono i migliorii migliori Smartphone Rugged con Android :S98 : Uno dei più recenti Smartphone Rugged commercializzati dal noto marchio cinese. ...cinque prodotti indistruttibili.S98 Pro Il nuovo smartphone ruggeddal design di ispirazione aliena ha una fotocamera per la visione notturna da 20 MP insieme a una termocamera ...