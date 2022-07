Calenda e Bonino aprono al Pd e non solo | Patto repubblicano per un' agenda comune

AlexBazzaro : Renato #Brunetta: 'Sogno una unione con Toti, Calenda, Renzi, Bonino, Letta, Speranza, la sinistra.' Lui era uno d… - Linkiesta : La necessaria e urgente alleanza repubblicana contro il bipopulismo È arrivato il momento che Renzi e Calenda e Bo… - Linkiesta : @emmabonino invita Enrico Letta ad aderire al Patto repubblicano | #elezioni - pbrex668 : RT @AlexBazzaro: Renato #Brunetta: 'Sogno una unione con Toti, Calenda, Renzi, Bonino, Letta, Speranza, la sinistra.' Lui era uno dei Mini… - LoreGiardinetti : @Corriere @CarloCalenda La bonino c’è, qualche forzista già se lo sta mettendo dentro, manca qualche buon leghista… -

Carloed Emmahanno presentato questa mattina alla Stampa Estera a Roma, assieme, tra gli altri, a Benedetto Della Vedova, un Patto repubblicano di Azione e +Europa 'aperto a tutti coloro che ...In questo caso il centro potrebbe valere il 9,1 per cento:al 3,9 per cento, Di Maio al 2.9 per cento e Renzi al 2,3 per cento. Il Movimento 5 stelle perderebbe invece un mezzo punto ...“Ci sono due perni del nostro welfare che scricchiolano pericolosamente: l’istruzione e la sanità. Ogni euro aggiuntivo di spesa pubblica dovrà essere destinato a questi capitoli. In particolare preve ...Dopo aver promesso una corsa in solitaria, Calenda e Bonino parlano di un’alleanza sui contenuti da opporre alla destra.